На Украине – продолжение скандала с закупками военных комплектующих окружением Порошенко

04.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский проект «Bihus.info» опубликовал новые подробности скандала вокруг закупок контрабандой в России окружением Петра Порошенко комплектующих для армии и перепродажи их с наценкой Вооруженным силам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщалось в прошлом выпуске Игорь Гладковский, сын замсекретаря Совбеза Олега Гладковского, был непосредственным участником миллионных схем хищения в оборонном комплексе. Отметим, что сегодня президент Украины Пётр Порошенко после разгоревшегося скандала уволил Гладовского с занимаемой должности.

В предыдущей серии расследования утверждалось, что еще в 2015 году Гладовский вместе с партнерами Андреем Рогозой и Виталием Жуковым организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники ВСУ.

В новой же серии речь идёт о долях, которые получали Гладковский-старший и гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин на контрактах с Казахстаном по поставкам высотомеров для самолётов.

«АН-26, советский военно-транспортный самолёт. До сих пор такие самолёты стоят на вооружении постсоветских стран и до сих пор они ремонтируются в Киеве на заводе концерна «Укроборонпром», например, Казахстан», – говорится в сюжете, после чего показывают президента Украины Петра Порошенко, который с гордостью говорит о независимости концерна от российских комплектующих.

Далее – о том, как на поставках некоторых деталей из России зарабатывали президентские друзья.

Дело в том, что за поставки запчастей к самолётам отвечал не сам ремонтный завод, а другое предприятие концерна – «Укрспецэкспорт», для которого официально с 2014 года любое сотрудничество с РФ прекращено.

Как выяснили авторы расследования, чтобы обойти запрет, тогдашний руководитель «Укрспецэкспорта», а ныне – всего «Укроборонпрома», Павел Букин обращается к Жукову с Гладковским младшим с предложением поставки необходимых высотомеров.

Далее – следующая схема: приборы российского производства поездом везут в Москву, где оформляют (пока журналисты скрывают, каким образом – ред.) и самолётом перенаправляют в Арабские Эмираты, передают с одной фирмы на другую, а потом, превратив на бумаге в запчасти к гражданским вертолётам, везут в Киев. На Украину груз приходит уже «отмытый», «не российский», в Киеве его растамаживают как высотомеры и продают «Укроборонпрому». Весной 2017 года концерн радостно рапортует: «Мы выполнили казахский контракт!».

При этом, если отследить путь высотомеров в обратном порядке и с цифрами, получается: изначально высотомеры стоили в семь раз дешевле, чем заплатил за это украинский государственный концерн.

Далее публикуется переписка, где подельники Гладковский и Жуков распределяют деньги. В записях фигурирует: «Паши 10». Авторы расследования поясняют – речь идет о 10 тысячах долларах «отката» Павлу Букину.

«Скажем откровенно, как на директора предприятия, с которого содрали 14000000 – доля в 10 тысяч выглядит жалко. Особенно на фоне общего «распила» 300 тысяч долларов и долей других участников», – отмечают журналисты.

«Отдельно обратите внимание на «ОВ 30». ОВ – это Олег Владимирович Гладковский-старший. Именно под таким кодовым именем он проходит в переписках сына, Жукова и руководителей оборонных предприятий. Заместителю секретаря Совета национальной безопасности, президентскому «смотрящему» за оборонкой – 30 тысяч. Это удел лишь от аванса за высотомеры. Как делили остаток, к сожалению, неизвестно», – говорится в сюжете.

В сухом остатке концерн заплатит 580 тысяч долларов за товар стоимостью 85 тысяч или – 120, если добавить транспортные расходы – налицо пятикратная переплата. 460 тысяч долларов переплаты, из них 160 тысяч группировка потратила на организацию схемы. Чистая прибыль «хлопчиков и папы» вышел 300 тысяч долларов, плюс 10 тысяч откатили Букину.

Однако, как отмечают журналисты, Гладковский-старший получал откаты не только с высотомеров – это лишь один контракт, каковых были десятки.