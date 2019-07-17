17.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Криминал, Политика, Сюжет дня, Украина
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Порошенко скрывается от следствия

Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований, куда его вызывал следователь в рамках дела о незаконном обогащении.

Об этом говорится в сюжете телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С утра под стенами ГБР собралось немало бойцов Нацгвардии и митингующих, у которых были «свои вопросы» к экс-президенту. Однако, как пояснили у экс-гаранта, Порошенко слишком занят предвыборной кампанией и находится не в Киеве.

В своем письме, зарегистрированном в ГБР, адвокат Петра Порошенко Игорь Головань пояснил, что его клиент так и не получил повестку на допрос.

«Порошенко Петр Алексеевич принимает активное участие в предвыборной компании на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21.07.2019. По этой причине он почти постоянно находится на выездах за пределами Киева. Учитывая указанное, до 21 июля 2019-го года Петр Порошенко не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, которая связана с выборами. Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019 г.», – говорится в письме адвоката.

Ранее бывший замглавы Администрации президента, адвокат Андрей Портнов, инициировавший расследование против Порошенко заявил, что против экс-гаранта возбуждены еще восемь уголовных дел.

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