Порошенко слямзил базы данных, чтобы замести следы

30.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Информация, хранившаяся на серверах в ситуационной комнате администрации президента Украины, содержала множество неудобных фактов о бывшем президенте Петре Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил полковник запаса СБУ Владимир Мулик, давая оценку пропаже оборудования из администрации Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Масштабы этой операции, которая была проведена, могут потрясти Украину. Почему? Вспомните маленький диктофон Николая Мельниченко. Один маленький диктофон, это украинский Уотергейт. Вы вспомните Онищенко: маленькие часы в кабинете Петра Алексеевича. Все-равно, Уотергейт украинский имел место быть, плюс ещё украиногейт в Америке ещё не закончился, в США. Ситуация с гостями, потому что я более, чем уверен, что документировалось всё. Документы, которые могут храниться в видео-, аудиоматериалах, которые могут храниться там, составляют государственную тайну. Соответственно, наказание за хищение, распространение, продажу и так далее, должно быть неотвратимым», – отметил Мулик.

Историк и политолог Владимир Корнилов также добавил, что украденные серверы могли нести информацию об указаниях киевского режима касательно войны в Донбассе.

«Заметьте, всего два месяца назад он сказал, это же 30 марта, то есть всего прошло-то времени. И нам теперь рассказывают эти байки, что Порошенко за свои, я вообще не представляю, чтобы Порошенко за свои деньги делал, но что он за свои деньги арендовал кого-то и «мы это вернули арендодателю». С этими базами, мне интересно? С этими базами данных? А я хочу напомнить, что он сказал в этом же интервью. Заметьте, никто не возмущался на Украине, что ситуативная комната, спецрежим, а он там собрал журналистов, видео снимал и так далее.

Врёт кто? Ну мы же понимаем, что тут Порошенко говорил действительно правду, и базы данных там были, и всё. А врут сейчас. Но это, действительно, государственная измена. Ясно, чего он боится, ясно, что на этих записях можно многое поднять и по этой карательно операции АТО, и по Боингу, я уверен, можно там найти, сбитому в Донбассе очень много, и по слежке против его оппонентов», – подчеркнул политолог.