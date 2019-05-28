Покинув СНБО Украины, Турчинов прихватил с собой серверы с секретной информацией

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Назначенный сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты администрации президента исчезли серверы с секретной информацией, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.

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Зайдя в служебное помещение СНБО Украины после своего предшественника Александра Турчинова, новый секретарь СНБО обнаружил лишь пустые комнаты с голыми стенами.

Данилюк показал на видео ситуационную комнату АП, в которой он обнаружил отсутствие мониторов.

“Это ситуационная комната Администрации Президента, еще месяц назад она выглядела иначе, на всех стенах были мониторы, подключенные к серверам”, – отметил Данилюк в видео.

Кроме того, он показал и серверную комнату, из которой, по его словам, были вывезены все серверы.

“Монитора нет, серверов нет …. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти”, – сказал секретарь СНБО.

Интересно, что сам Турчинов оперативно отреагировал на обвинения в свой адрес. Он заявил, что все секретные сервера находятся под надежной охраной, но не в здании администрации президента, в аппарате Совбеза, который расположен по другому адресу.

Турчинов заверил, что все оборудование работает в штатном режиме.

Как сообщал ПолитНавигатор, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины, своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.