Порошенко согласился спорить с Зеленским на стадионе – в ход пошли мерзкие приёмчики

04.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Петр Порошенко в ночь со среды на четверг заявил, что принимает вызов Владимира Зеленского провести накануне второго тура президентских выборов дебаты на стадионе.

Штаб Порошенко опубликовал запись, где пока еще действующий президент позирует на фоне администрации в центре Киева. Речь Порошенко начинается под минорную музыку, которая постепенно становится тревожно-героической – такие мотивы обычно используют в американских боевиках в сценах про героев, в одиночку спасающих мир.

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Уже в анонсе дебатов Порошенко раскрывает карты, чем намеревается «бить» Зеленского – навязать ему образ «ватника» и потенциального «агента Кремля». Ставка штаба Порошенко – в раскрутке антироссийской истерии, ведь без Крыма и Донбасса на Украине чисто арифметически осталось больше населения в регионах, которые традиционно стояли преимущественно на националистических позициях.

«Мы с вами – очень разные. Главное отличие – стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны. Моя страна – сильная, европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, не встанет на колени», – сказал Порошенко (тут только остается гадать, в какой же позе Украина Порошенко сейчас находится по отношению к США).

Предложение Зеленского пройти перед началом дебатов медицинский тест на алкоголизм и наркоманию Порошенко проигнорировал.

Напомним, что сам Зеленский в высказываниях относительно Крыма и Донбасса озвучивал тезисы, идентичные позиции украинских националистов, отказывая ЛДНР в праве на существование, а также называя российский полуостров якобы украинской территорией.