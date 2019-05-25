Порошенко срывает досрочные выборы

25.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Досрочные выборы украинского парламента, объявленные президентом Владимиром Зеленским, не состоятся в намеченные сроки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее по поручению президента Порошенко занимавшийся скупкой голосов в парламенте, а теперь скрывающийся в Испании.

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«Наш источник сообщает, что в кулуарах уже точно известно, что выборы не состоятся 21 июля и даже 28 июля их не будет. Вопрос решается хотя бы на первые числа августа, но и это будет саботировать старая власть и её чиновники», – отмечает беглый политик.

По его словам, Порошенко стал тратить деньги на скупку депутатов Рады, мелких партий, активистов, чиновников и так далее.

«Наш источник сказал, что за 4,5 лет ВР они столько не получали ($) от Порошенко сколько за эти 2 недели. Расчёт прост – саботировать решение о проведении выборов, выставив Зе «профаном», тянуть процесс до осени, для ослабления рейтинга нового президента. Атаковать его будут как националисты так и пророссийские силы, как мы уже писали ранее», – пишет Онищенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины, назначив выборы нового состава парламента на 21 июля.