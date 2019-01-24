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Порошенко суетливо подмахнул США по Венесуэеле
Президент Украины Петр Порошенко на Давосском форуме оперативно присоединился к проамериканскому хору, поддержавшему государственный переворот в Венесуэле, раскритиковав законно избранного президента Николаса Мадуру.
По словам Порошенко, Мадуро – безответственный политик и популист, отставки которого справедливо требует народ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро. И сейчас народ Венесуэлы говорит «нет» популизму, «нет» безответственным политикам. Хочу сказать, что мы будем придерживаться курса реформ», – заявил Порошенко.
Следует также отметить, что ранее сам Порошенко объявлял «срежиссированными страной-агрессором» митинги майданщиков в Киеве с требованием отставки нынешней проворовавшейся украинской власти.
Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне в Венесуэле, которая находится в затяжном экономическом и политическом кризисе, осуществлена попытка государственного переворота при поддержке США.
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