//exit;
24.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Колониальная демократия, Украина
Просмотров:

Порошенко суетливо подмахнул США по Венесуэеле

Президент Украины Петр Порошенко на Давосском форуме оперативно присоединился к проамериканскому хору, поддержавшему государственный переворот в Венесуэле, раскритиковав законно избранного президента Николаса Мадуру.

По словам Порошенко, Мадуро – безответственный политик и популист, отставки которого справедливо требует народ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро. И сейчас народ Венесуэлы говорит «нет» популизму, «нет» безответственным политикам. Хочу сказать, что мы будем придерживаться курса реформ», – заявил Порошенко.

Следует также отметить, что ранее сам Порошенко объявлял «срежиссированными страной-агрессором» митинги майданщиков в Киеве с требованием отставки нынешней проворовавшейся украинской власти.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне в Венесуэле, которая находится в затяжном экономическом и политическом кризисе, осуществлена попытка государственного переворота при поддержке США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть