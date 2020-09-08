Порошенко-тигипковская «Кузня» провалила оборонный заказ

08.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Судьба украинского судостроительного завода «Кузня на Рыбальском», который принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, а позже был фиктивно продан олигарху Сергею Тигипко, закончится на проекте «Гюрза-М» для ВМС Украины.

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, еще два из семи запланированных ракетных катера «Гюрза-М» поступят в ближайшее время, а после этого завод ждет крах, так как даже эти, казалось бы новые катера, специалисты «Кузни…» не смогли построить в должном качестве.

«Есть надежда, что два МБАКа в ближайшее время переведут на Азовское море, чем усилят новосозданную [военно-морскую базу в Бердянске]. Скорее всего, по суше, так как и первые два – так, чтобы надежно. И усилят сформированный, если не ошибаюсь, в прошлом году дивизион надводных сил ВМС…

Учитывая, что у нас сменился президент, учитывая, то предыдущий президент продал его Тигипко, учитывая, что по генеральному плану застройки Киева на месте «Кузни…» должен быть жилищный комплекс, а также рядом – большая развязка, которую строят, учитывая, что «Кузня…» провалила все возможные сроки по всему, на серии из семи катеров не смогла реализовать ожидаемые тактико-технически характеристики, а на новом проекте десантно-штурмовых катеров, где можно было с нуля сразу все сделать более-менее, все еще больше потеряно, то я думаю, что перспективы у них нулевые», – заявил Чмут.