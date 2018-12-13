Порошенко тренируется улепетывать из страны

13.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко и некоторые другие украинские политики осознают, чем чревата для них потеря власти.

Такое мнение на YouTube-канале «Open Ukraine» выразил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий отметил, что президент Порошенко и многие украинские политики регулярно ездят отдыхать за границу, хотя, по их словам, в стране идет война.

«Порошенко, видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать из Украины, потому что цена выборов для него слишком высока, то есть это в полном смысле потеря всего. Потому что любой, кто придёт вместо него, в первую очередь, с точки зрения коммерческих и властных интересов, припомнит ему всё. Потому это, наверное, тренировки, как быстро он сможет собирать чемоданы и в какую сторону двигать», – сказал луганский политик.

Также он полагает, что Порошенко если и сможет найти убежище, то только в США, и лишь отдав все свои деньги.

«Боюсь, что далеко не каждая страна сможет его принять. Разве что США, если он будет чётко выполнять их указания и потом он ещё для чего-то им понадобится. Тогда у него есть какие-то шансы куда-то приехать, отдать свои миллионы и доживать свою жизнь», – добавил Мирошник.

Напомним, ранее Родион Мирошник заявлял, что выход Украины из договора о дружбе и сотрудничестве с РФ даёт России возможность не признавать украинские границы.