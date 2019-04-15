Порошенко указали на то, что он поднял экономику не Украины, а Польши и России

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко провел “реформы” не в интересах Украины, а в интересах Запада.

Такое мнение на своей страничке в соцсети высказал первый вице-премьер украинского правительства времен Лелнида Кучмы Владимир Семиноженко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Больше всего вчера во время так называемых дебатов резануло заявление Порошенко о том, что при нем реформ сделано больше, чем за предыдущие 27 лет. Когда подобное говорят представители других стран, мне это совершенно понятно – им нравятся именно такие реформы. Но когда это говорит президент Украины, то возникает вопрос: они успешные для какой страны? Для нашей или других стран? Мне, например, понятно, что мы сильно подняли экономику Польши, вынудив жуткими условиями в Украине наших людей к трудовой миграции, включая высококвалифицированных специалистов, ученых и т.д.. Мы много позитивного сделали для РФ, куда уехало 2 или 3 млн. наших граждан. Мы сделали хорошие реформы для западных партнеров, обеспечивая им форпост на Востоке. Но речь все-таки идет о реформах для своей страны”, – отметил экс-чиновник.

Напомним, вчера в Киеве на НСК Олимпийский Петр Порошенко устроил пропагандистский предвыборный митинг в собственную поддержку и пресс-конференцию, которую почему-то назвал “дебатами”. Произошедшее было расценено наблюдателями, как фарс. Отметим, что по многочисленным свидетельствам очевидцев в соцсетях, не менее трети участников вчерашнего фарса в НСК Олимпийский были переодетыми сотрудниками спецслужб – т. н. “тихарями”.

В свою очередь, команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского приглашает публику на дебаты с Порошенко 19 апреля.