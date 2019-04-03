Порошенко устроил из гибели «Ведьмы» дешевый пиар-балаган

03.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Пока еще действующий президент Пётр Порошенко использовал гибель украинской пулемётчицы с позывным «Ведьма» для попытки повысить свой невысокий рейтинг в преддверии второго тура президентских выборов на Украине.

Об этом во время брифинга сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что в результате полного отсутствия дисциплины и контроля со стороны командного состава добровольческого батальона «Донбасс-Украина» из состава 54-й бригады ВСУ, двое бойцов погибли и двое получили ранения.

«Инцидент произошел вчера на позициях, расположенных в районе села Новозвановка. В ходе распития спиртных напитков военнослужащие, среди которых находилась женщина, решили осуществить обстрел позиций Народной милиции ЛНР из миномета калибром 120 мм. В результате нарушения требований безопасности военнослужащие произвели двойное заряжание миномета, вследствие чего произошел разрыв орудия», – рассказал Яков Осадчий.

Он также добавил, что в свою очередь с целью самопиара Петр Порошенко поспешил воспользоваться данной ситуацией, цинично выразив соболезнования только родственникам погибшей пулеметчицы.

«Командование «операции объединенных сил» скрывает от общественности и родственников погибших военнослужащих реальные причины инцидента, переложив вину на ЛНР – рассказал в заключение представитель оборонного ведомства.