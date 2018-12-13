Порошенко уже не учитывают в будущих раскладах и делят власть на местах

13.12.2018, Львов, Владимир Гладков

Следующий государственный бюджет Украины будут принимать другой президент и парламент, однако местные и областные депутаты могут не беспокоиться за свои места.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил представитель фракции «Батькивщина» во Львовской области Ярослав Качмарик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственный бюджет точно будет принимать другая Верховная рада, и другой президент будет принимать решение по нему. На уровне местного и областного бюджета, очевидно, состав депутатов, которые будут это делать, не изменится, но точно изменится их подход», – отметил политик.

Член партии «Самопомич» Роман Кизима, напротив, пообещал, что будет другое управление, а областная госадминистрация вообще не нужна.

«Я думаю, что следующий бюджет будет принимать другое управление области как в части администрации, которая давно не нужна, потому, что у нас проходит децентрализация, потому что будет другой президент», – сказал Кизима.

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