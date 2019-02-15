Порошенко в Харькове нарвался на «неудобных» активистов

15.02.2019, Харьков, Владимир Гладков

В ходе визита президента Украины Петра Порошенко в Харьков активисты подняли плакат «Кто заказал Катю Гандзюк?» с фамилиями двух подозреваемых – Рищука и Гордеева.

Об этом говорится в эфире на странице Facebook «Кто заказал Катю Гандзюк?», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это Харьков сегодня. Полиция рвет плакат с фамилиями предполагаемых убийц Кати Гандзюк – Андрей Гордеев и Евгений Рищук именно перед тем, как открывается дверь машины Петр Порошенко», – написано в сообщении.

Также было опубликовано видео, на котором видно, как полицейские пытаются оттеснить активиста и отобрать или порвать его плакат.

«Это так гаранта оберегают от неудобных вопросов? Это и есть обещанная свобода слова, о которой так любят говорить кандидаты в президенты сегодня? На прямые вопросы активистов о том, когда Гордеев будет снят с должности председателя Херсонской облгосадминистрации, Порошенко также не ответил», – сообщают активисты.

Также на странице в социальной сети было опубликовано обращение к Петру Порошенко, в котором предупреждается, что заказчики убийства обязательно понесут заслуженное наказание.

«Уважаемый Петр Алексеевич, мы обещали вам, что будем встречать вас в каждой миссии. Наши планы не изменились. Думаете, что мир, в котором не убивают молодежь, где нет коррупции, бандитизма, где бывший беркут не добивает людей ногами, а все только благодарят бога за то, что вы есть в этой стране, действительно существует?

Думаете, если чего-то не видеть, то этого не существует? Это реакция не президента, а ребенка.

Вам придется открыть глаза. И придется перестать торговаться с Родиной о том, кто из трех заказчиков должен понести наказание. Они все должны быть наказаны. А перед этим отправлены на политическую помойку», – обещают активисты.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, херсонской майданщице Гандзюк плеснули в лицо кислотой участники так называемой “АТО”, воевавшие в Донбассе. В итоге она скончалась в больнице. По делу проходит пять человек, все пятеро – члены «Украинской добровольческой армии», подконтрольной основателю “Правого сектора” Дмитрию Ярошу.