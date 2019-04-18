Порошенко в предвыборном угаре подставил Меркель и Макрона

18.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко фактически инструментализировал Германию и канцлера Ангелу Меркель для поднятия рейтинга в канун второго тура выборов.

Об этом в эфире телеканал «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент выступления Порошено на украинском телеканале, где он заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в мае обратятся к президенту России Владимиру Путину и скоординируются с американским президентом Дональдом Трампом.

«Не исключаю, я сейчас впервые об этом говорю, на праздновании D-Day (это открытие Второго фронта, дата высадки союзных войск в Нормандии) будет приглашен президент России Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что сделать, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир», – пообещал Порошенко.

Ведущий программы Владимир Соловьёв также привёл слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что ему об этом ничего не известно.

«Он же так сказал – я поехал, договорился, и мне пообещали, что они вызовут Путина и Трампа (я им сказал, они пообещали) для того, чтобы навести порядок на Донбассе», – отметил российский политолог Дмитрий Куликов.

«Какой порядок должен быть на Донбассе? Об этом кстати рассуждает командующий войсками этой операции господин Наев, которого ВВС спрашивает, а если теоретически посмотреть, что Россия даст гарантии, что она никак не вмешается, как бы вы действовали на Донбассе? Он отвечает: «Операция была бы очень скоротечной». То есть мы рассматриваем и такой вариант действий, и в этом случае операция была бы скоротечной.

Это, кстати, к вопросу о том, что значит «мы будем стоять за их спинами», и что значат слова Путина про то, что, если они что-то сделают, то это будет трагично по отношению к украинской государственности. Это они понимают, но план при этом ровно один – скоротечно зачистить всех. И, в принципе, получается, что Макрон и Меркель дали добро на такой сценарий», – добавил эксперт.

При этом Александр Сосновский заверил, что канцлер Ангела Меркель также не в курсе того, что делала подобные обещания Порошенко.

«Уже выступил пресс-секретарь Меркель, который сделал удивлённую мину о том, что заявил Порошенко. Поэтому какая-то реакция будет. Но то, что Порошенко абсолютно инструментализирует Меркель и Германию, это все уже понимают», – отметил Сосновский.