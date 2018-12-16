Порошенко впал в истерику от того, что его назвали популистом

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины не должен доказывать, что его действия направлены на освобождение украинского народа от российского рабства, а не являются популизмом.

Об этом во время пресс-конференции заявил украинский президент Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист поинтересовался, может ли президент доказать, что конституционные изменения, закрепляющие курс на ЕС и НАТО, не являются популистским проектом.

«Почему я должен это доказывать?!» – возмутился Порошенко.

По его мнению, следуя логике задавшего вопрос журналиста, можно прийти к выводу, что и все остальные действия власти являются пиаром.

«Исходя из вашей логики, безвиз для украинского народа – это пиар. Соглашение про ассоциацию [с ЕС] – это пиар. Углублённая и всеохватывающая зона свободной торговли – это пиар. Создание и децентрализация – тоже пиар. Дерегуляция – пиар. И церковь, которая вчера состоялась – это тоже пиар. Если вам эта логика нравится – пожалуйста, живите в этой атмосфере.

Мне это неприятно, мы имеем другие направления для строительства государства. И я буду делать всё, что от меня зависит, для того, чтобы строить деколонизированное, свободное, демократическое, европейское государство Украина, которое возвращается из российского рабства в европейскую семью народов», – заявил Порошенко.