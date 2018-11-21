Порошенко впечатлен фантастической работой украинского шпиона, разоблаченного в РФ

21.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко наградил орденом «За мужество» III степени украинского шпиона под прикрытием Романа Сущенко, осужденного московским судом к 12 годам лишения свободы.

Торжественную речь Порошенко опубликовал канал администрации президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу в этот день вспомнить вашего коллегу, который платит большую цену за роскошь говорить правду, который является образцом и журналиста, и гражданина, фантастические рисунки которого вы сейчас видели у входа. Имя этому журналисту Роман Сущенко, которому российская Фемида инкриминирует абсолютно вымышленные обвинения», – заявил президент Украины.

Он назвал Сущенко примером мужества и патриотизма, пообещал не оставить украинского шпиона в беде, а также традиционно не забыл помянуть террориста Олега Сенцова.

«Хочу подчеркнуть, что благодаря украинским дипломатам, вам, украинскому медиасообществу, на его защиту сейчас объединился весь цивилизованный мир. Очень важно, что среди его защитников авторитетные международные организации, такие как Европарламент, ОБСЕ, ПАСЕ, Кабмин СЕ, Международная организация журналистов – сотни организаций требуют немедленного освобождения Романа и других украинских политзаключённых, а имена Сенцов и Сущенко стали приоритетом требований, стали самыми известными российскими политзаключёнными», – добавил украинский президент.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский шпион Сущенко умолял начальство не отправлять его на неминуемый арест в Москву