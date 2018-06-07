07.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинский шпион Сущенко умолял начальство не отправлять его на неминуемый арест в Москву

Украинская власть вводит в заблуждение международные организации, заявляя, что осужденный Москве на 12 лет за шпионаж полковник украинской разведки Роман Сущенко не имеет отношения к спецслужбам и является журналистом.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на расследованиях.

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“Международная и европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) и организация «Репортеры без границ» призвали российские власти освободить полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко, осужденного московским судом за шпионаж к 12 годам лишения свободы, поскольку президент Украины уверяет, что Сущенко является « чистым »журналистом и пострадал за журналистскую деятельность.

Думаю, было бы лучше, если бы эти высокодостойные организации обратились бы не к российским, а к украинским властям с призывом освободить нынешнего начальника ГУР МО Украины Василия Бурбу, который в сентябре 2016, находясь в должности заместителя начальника ГУР, отправил Сущенко, работавшего в Париже под журналистским прикрытием и уже известного всем контрразведкам мира как установленного сотрудника военной разведки Украины, в Москву на выполнение спецзадания”, – пишет Бойко.

“Как сейчас шепотом рассказывают сотрудники ГУР МО Украины, Сущенко, понимая пагубность этой затеи и свой неминуемый арест, просил начальство отменить поездку в Москву. Тем более, что человек, который оставил закладку, месяц спустя должен был выехать в Европу, где с ним можно было бы встретиться без всякого риска. Но Бурба был неумолим, поскольку думал, что аресты шпионов – это выдумка авторов детективов. И где бы Василий Васильевич набрался оперативного опыта, если он был переведен в ГУР из Главка «К» СБУ, где только обслуживал товарно-денежные потоки и собирал информацию об активистах «Автомайдана»?”, – отмечает журналист.

Он обращает внимание, что примерно таким же образом развивался скандал с задержанным белорусской контрразведкой и осужденным затем на восемь лет полковником ГУР Шаройко, который также работал под журналистским прикрытием и также, как и Сущенко, принадлежал к числу установленных сотрудников военной разведки Украины.

“Шаройко ранее работал в пресс-службе ГУР на открытой должности и отправился на оперативную работу только потому, что оперативникам больше платили. Ни Сущенко, ни Шаройко не скрывали своей ведомственной принадлежности, кто же знал, что на территории Украины когда-нибудь начнутся боевые действия? «Работа в поле» для сотрудников ГУР еще 5 лет назад считалась синекурой, а в зарубежные командировки отправляли без всякой конспирации и любой оперативной подготовки – или за деньги, или благодаря связям с начальством.

Поэтому вполне естественно, что о прилете того же Сущенко российские контрразведчики узнали, как только он зарегистрировался на рейс. А Шаройко попал под колпак КГБ Беларуси, как только показал свой паспорт белорусским пограничникам в поезде «Киев-Минск», – пишет Бойко.

Он убежден, что Шаройко и Сущенко нужно теперь всеми силами освобождать и возвращать на родину, а Шаройко еще и судить, поскольку он после ареста рассказал белорусской контрразведке все, что знал.

“Но зачем руководство Украины рассказывает западным партнерам и международным правозащитным организациями, что два полковника ГУР МО Украины являются журналистами? Зачем обращается за помощью к мировому журналистскому сообществу?, – удивляется автор. – Зачем позорить государство? Правда выплывет рано или поздно и лидеры IFJ, EFJ или «Репортеров без границ» в следующий раз, когда в беду попадет настоящий журналист из Украины, просто промолчат, помня как их обманули с профессиональной принадлежностью Сущенко и Шаройко”.

Президент Украины Петр Порошенко и глава ГУР Василий Бурба.

“Интеллектуальный уровень Васи Бурбы является общеизвестным, а его подчиненные не могут без смеха вспоминать этого выдающегося разведчика, поскольку единственным основанием для назначения Василия Васильевича на должность начальника ГУР МО Украины стала преданность народному депутату Александру Грановскому. Но в этой стране еще должен быть президент, секретарь СНБОУ, министр иностранных дел в конце концов. Они себе хотя бы осознают, какие имиджевые потери Украина несет в глазах западных дипломатов из-за постоянной лжи, которая звучит по официальным каналам?”, – задается вопросом Бойко.