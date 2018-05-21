21.05.2018, Москва, Максим Карпенко

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Порошенко выбрал кровопролитие: в Донбассе начинается обострение

Сегодняшние сообщения о танковой атаке ВСУ в Донбассе объясняются тем, что официальный Киев поставил крест на дипломатическом пути разрешения конфликта, избрав военный сценарий.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов.

«В последние несколько дней мы видим обострение на Донбасса – это неоспоримо и лишний раз свидетельствует о том, что киевский режим в настоящий момент не видит другого развития событий по Донбассу, кроме как эскалацию конфликта. Так как по факту, для киевской стороны исчерпаны, как им кажется, всевозможные дипломатические методы, а на другие они просто не готовы идти. То есть, на компромисс в рамках «Минских соглашений».

Исходя из этого, мы и можем ожидать дальнейшего обострения конфликта на Донбассе», – заявил Денисов.

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