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21.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Украина

Порошенко выбрал войну: Донбасс ждут теракты и провокации


С назначением генерала СБУ Александра Куця на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации количество провокаций и диверсий на территории ЛДНР в разы увеличится.

Об этом у себя в телеграмм-канале написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, сегодня стало известно имя нового начальника Донецкой военно-гражданской администрации, который был назначен вместо перешедшего на работу в Киев Павла Жебривского.

Журналист рассказал о прошлом новоиспечённого главы Донецкой области.

«Куць является выходцем из России. До «нулевых» жил в РФ. Является одним из протеже Грицака. Полностью лоялен Порошенко.

Назначения такой фигуры означает, что курс на ужесточение оккупационной политики будет продолжен, а количество провокаций и диверсионно-террористических актов на территории ЛДНР увеличится.

Также можно ожидать, что СБУ с помощью этого назначения попробует не допустить монополизации ВСУ контроля над контрабандными потоками через линию фронта», – отметил Рожин.

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