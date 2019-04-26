Порошенко загоняет Зеленского за флажки

26.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Принятый украинским парламентом закон о тотальной украинизации показал, что проигравший на выборах Петр Порошенко закладывает бомбу под своего будущего преемника Владимира Зеленского.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал киевский политолог Алексей Якубин.

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«Результаты голосования депутатов Верховной Рады свидетельствуют о том, что большинство из них поддерживает Порошенко, который фактически готовит почву для свой парламентской кампании. Уходящий президент Украины психологически загнал все партии, кроме «Оппозиционного блока», в свою ультра-патриотическую логику развития политпроцесса», – сказал Якубин.

Он не исключает, что закон могут отменить в Конституционном суде из огромного количества нарушений во время принятия.

«Если же это не получится сделать, Порошенко преподнесет Зеленскому своего рода «языковую бомбу». Он хочет загнать следующего президента за определенные «флажки», – полагает эксперт.

Также политолог говорит, что украинцы вообще не считают закон о языке наболевшим и важным.

«Если составлять список острых проблем, то язык будет на десятом месте или еще ниже. Другое дело, что вся политика Порошенко заключается в том, чтобы сначала разделять людей, а потом править ими. Поэтому он искусственно разжигает вражду между украинцами», – резюмировал Якубин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховная рада приняла языковой закон, который призван окончательно вытеснить русский язык из публичной сферы.