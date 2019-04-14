Порошенко «закосил» под Ельцина и Кучму

14.04.2019, Киев

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новые детали сегодняшнего перфоманса Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где уходящий украинский президент собрал шоу с проплаченной массовкой под видом «дебатов», хотя заранее было известно, что фаворит предвыборной гонки Владимир Зеленский на мероприятие не явится.

Наблюдатели обратили внимание на движения Порошенко, когда он вышел на сцену во время игры рок-музыкантов.

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Порошенко двигал руками, притоптывая в такт ногой, – все это напоминало известное выступление Бориса Ельцина во время борьбы за переизбрание на второй срок, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Еще одна деталь перфоманса Порошенко – неудачная попытка пиарщиков «зацепить» молодежную аудиторию в надежде забрать часть голосов у Зеленского.

Для этого во время выступления музыкантов на экране транслировалась картинка с изображением Порошенко с прической-ирокезом.

Несколько дней назад публика потешалась с еще одного прокола пиарщиков Порошенко, которые от его лица обратились к подписчикам президентского Telegram-канала: «Привет, гайз!».

Политолог Владимир Корнилов полагает, что изображение Порошенко с ирокезом пополнит число неудач президентского штаба.

«Скажите, а креативщики Петра в самом деле думают, что таким его портрЭтом они переманят молодёжь на свою сторону? По-моему, отпугнёт не только молодёжь!» – иронично прокомментировал эксперт.

Помимо всего прочего, картинка является еще и плагиатом – с образе панка в свое время изображали президента Леонида Кучму, когда тот переизбирался на второй срок, и также была задача получить голоса молодежи. Тогда прием казался свежим, и лозунг «Всё будет чётко» под портретом Кучмы сработал.