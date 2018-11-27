Порошенко застолбил себе место в Ростовском военном трибунале

27.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Президенту Украины Петру Порошенко за провокацию в Керченском проливе в нормальной стране должен был ждать импичмент и военный трибунал.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам война с Украиной не нужна, мы рассматриваем украинский народ как часть большого Русского мира, как братский народ. Но есть реалии, заключающиеся в том, что Порошенко, узурпировав власть, совершил попытку спровоцировать войну между Россией и Украиной. Он послал своих моряков фактически на заклание в расчёте, что будет бойня. Если бы Украина была демократическим правовым государством, уже сегодня Порошенко был бы объявлен импичмент, он был бы арестован и предан суду. Но, к сожалению, на Украине сегодня это невозможно», – отметил эксперт.

«В этой ситуации Россия ведёт себя спокойно и уверенно. Мы оружием не бряцаем, у нас здесь Южный военный округ, Черноморский флот, только сегодня получили сообщение о том, что боевые расчёты С-400 развёрнуты в Крыму, полностью приняли вверенную технику и готовы её эксплуатировать. Нам война не нужна, но если Порошенко предпримет агрессию против России, уже через несколько недель президенту Порошенко предстоит подписать акт о безоговорочной капитуляции ВСУ, а дальше – добро пожаловать в Ростовский военный трибунал», – заявил Игорь Коротченко.

Напомним, в минувшее воскресенье украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.