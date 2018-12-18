18.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Политика, Скандал, Украина
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Порошенко засветился на снимке с преступным авторитетом

В день избрания главы так называемой «Православной церкви Украины» на соборе заметили днепропетровского уголовного авторитета Александра Петровского, известного также как «Нарик».

Об этом в своем блоге сообщил депутат Верховной рады, экс-журналист Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик также отмечает, что «Нарик» фигурирует на групповом фото рядом с президентом Петром Порошенко, избранным «митрополитом» Епифанием и другими функционерами новой церкви.

«В первом совместном молебне президента Петра Порошенко и новоизбранного митрополита Епифания принял участие Днепровский уголовный авторитет «Нарик» (в жизни – Александр Петровский). О его причастности к уголовному миру заявлял нынешний генпрокурор Луценко. Его многие годы также считали «крышей» Игоря Коломойского. На фото «Нарик» находится слева от митрополита», – заявил Лещенко.
Напомним, ранее на принадлежащем Порошенко 5-м канале был показан фильм, в котором Петровский «Нарик» был назван едва ли не главным героем «спасения Днепра от российской оккупации», а в «лихие 90-е» его знали, как одного из крупнейших рэкетиров и уголовников региона. Однако со временем все уголовные дела были закрыты и сегодня Петровский считается меценатом.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшую субботу на Украине создали новую церковь во главе со выходцем из раскольнического «киевского патриархата» Епифанием Думенко, считающимся «правой рукой» преданного анафеме Русской Православной Церковью Михаила «Филарета» Денисенко.

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