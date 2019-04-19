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19.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Украина
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Порошенко завершил вечер еще одной брехней

Президент Украины Петр Порошенко соврал в прямом эфире телеканала «UA:Перший», куда пришел дебатировать сам с собой. Действующий глава государства заявил, что на стадионе, где до этого состоялись публичные дебаты с его оппонентом Владимиром Зеленским, собралось более 60-ти тысяч зрителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Порошенко посчитал это рекордом, достойным Книги рекордов Гиннеса и пожаловался, что в таких условиях было сложно дискутировать.

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«Я глубоко убежден, что мы, наверное, войдем в Книгу рекордов Гиннеса, потому что более 60-ти тысяч человек присутствовали на стадионе. Это очень и очень много. Я хочу поблагодарить своих сторонников, которые заполнили полностью ту половину стадиона, которая нам была предоставлена организатором. Я очень благодарю их за поддержку и уверен, что то очень важная новация, хотя дебаты в таких условиях проводить достаточно сложно», – заявил Порошенко.

Напомним, что ранее в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины сообщили, что на НСК «Олимпийский», где проходили дебаты между кандидатами на должность в президенты Украины, пришло 22 тысячи человек.

При этом, согласно официальным данным на стадионе НСК «Олимпийский» вмещается чуть более 70 тысяч зрителей.

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