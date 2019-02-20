Порошенко жидко обделался в ООН
Как свидетельствует трансляция заседания Генеральной ассамблеи ООН, президент Украины Петр Порошенко выступал перед полупустым залом.
На эту деталь в своем блоге обратил внимание экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.
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“Как-то жиденько в зале ООН для эпохальной речи высокоповажности. Тут или большинство наций записались в агентуру Путина. Или наш «могучий разум» уже всех достал”, – отметил политик.
“Зря они затеяли прямую трансляцию. Лучше бы потом подмонтировали”, – иронизирует в комментариях к записи пользователь Марина Прохорова.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Порошенко сегодня устроил русофобскую распальцовку в ООН
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