Порошенковцы в Раде проговорились – удар в Полтаве был по военным

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Депутаты «Европейской солидарности» испортили причитания «слуг народа», которые, говоря о вчерашнем ударе по Институту связи в Полтаве, погибших специалистов РЭБ называли нейтрально – «учащимися по системам связи», упирая на то, что Запад теперь точно должен дать Украине оружие.

Словами о происшествии открывали сегодняшнее заседание Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чуть больше суток назад сотни людей начинали свой день, чтобы посвятить его новым знаниям и навыкам. Вчера циничный и коварный удар баллистическими ракетами по учебному заведению в Полтаве, по Институту связи, где погибли более полусотни человек, более 270 получили ранения. В Полтавской области объявлен трехдневный траур», – сказал «слуга народа» Алексей Устенко.

В связи с этим его однопартиец из Полтавы Дмитрий Налётов потребовал от Запада ПВО и дальнобойное оружие и разрешение бить, куда заблагорассудится.

«Это был обычный день в институте, не было специализированных мероприятий, сотни украинцев и украинок обучались системам связи для того, чтобы защитить нашу страну в 150 километрах от фронта. Взрывы произошли во время звуков ракетной тревоги, люди просто не успели спуститься в укрытия, которые находились в этом же помещении. Таких зданий в 150-километровой зоне у нас сотни, десятки тысяч украинцев ежедневно находятся в опасности, и это здание также находится в опасности. Мы очень просим наших партнеров предоставить нам современные системы ПВО, дальнобойное оружие и все разрешения на его использование», – причитал Налётов.

После чего в зале объявили минуту молчания.

Однако позже всё испортила скандальная депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

«Мы видели последние ужасные ракетные удары и призываем везде, где возможно, переносить учения в бомбоубежища наших военных училищ и все такое, потому что вопрос сохранения жизни личного состава ВСУ – это ключевой приоритет каждого из нас. Пожалуйста, давайте очень серьезно подумаем об этом и поработаем над ошибками», – проболталась «посестра» Петра Порошенко.