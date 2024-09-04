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Вчерашним ударом по Полтаве Россия уничтожила ценных специалистов РЭБ, которые на Украине «на вес золота». Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, бывший член нацистской партии Олега Тягнибока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Снегирев требует наказать виновных в том, что большое количество украинских военных оказались на построении на открытой территории Полтавского военного института связи.

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«Мы опять наступаем на те же грабли – речь идет о том, что удар был нанесен во время построения личного состава. То есть, ни малейших выводов из предыдущих, горьких для нас итогов нанесения ударов по построению личного состава 128-й бригады сделано не было. Почему до сих пор, на третьем году войны, мы наступаем на одни и те же грабли?! Я акцентирую внимание на данном аспекте – должны быть соответствующие выводы. Причем, выводы эти иметь фамилию, имя и отчество в части решения суда. Ситуация просто катастрофическая в том моменте, что данное училище готовило специалистов РЭБ. Это весьма узкие специалисты – они на вес золота в силах обороны Украины», – заявил Снегирев.