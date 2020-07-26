Порошок милее: Зеленский отверг Шария и Медведчука

26.07.2020, Киев

Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский покрывает преступника Петра Порошенко.

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Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такие люди? как Порошенко, которые давно уже должны сидеть за решёткой, они прекрасно себя чувствуют, постоянно демонстрируют, как они плевать хотели на действующую власть.

Они собирают людей, они оскорбляют президента последними словами, и что оказывается, президент жёстко высказывается не против этих людей, не против Порошенко, который подыгрывает и с которым вместе голосуют за рынок земли.

Зеленский выступает решительно и осудительно по отношению к тем людям, которые ничего подобного себе не позволяют, я имею в виду и команду Шария, и ОПЗЖ – он их воспринимает как реальных врагов», – заявил Погребинский.