Преступная группировка Порошенко вляпалась в громкий скандал

22.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине к власти вновь рвется преступная группировка экс-президента Петра Порошенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший депутат ВР и соратник Порошенко, олигарх Давид Жвания, опубликовавший соответствующее видео.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В стране происходит ползучий реванш – рейтинг Зеленского падает и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойно смотреть, поэтому я решил дать эту пресс-конференцию. Предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибку. Рассказать всем, кто такой Порошенко и его окружение. Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения. Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 14 году на волне народных протестов», – говорит Жвания.

Он признает, что члены этой группировки финансировали Майдан, подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти и вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов и иностранными посольствами.

«В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия. Я готов дать показания органам следствия. Непосредственно я и [глава МИД Украины] Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам», – заявил политик.

По его словам, Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3. 400 миллиарда долларов, которые вывел в

«Все еще надеюсь на то, что у президента Зеленского хватит политической воли довести до конца дела Порошенко и его окружения. Порошенко может попробовать баллотироваться в мэры. До Майдана это была его мечта – он унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева, был готов дать взятку за это. Янукович не разрешил и Порошенко не посмел ослушаться», – резюмировал Жвания.

Напомним, что во время «оранжевого» майдан Жвания был соратником Виктора Ющенко, но уже в 2012 году вошел во фракцию Партии регионов, из которой вышел после начала второго майдана, переметнувшись на сторону путчистов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Порошенко вляпался еще в один громкий скандал. Так, в Киеве были обнародованы записи переговоров президента (на тот момент) Украины Петра Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена. Американский чиновник критикует Порошенко за попытку Украины забросить диверсантов в Крым, на что украинский президент отвечает, что больше такого не повторится.