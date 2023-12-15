Портников: Никаких переговоров – война будет до полного физического истребления

«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным показала, что Кремль не будет обсуждать с Украиной ничего, кроме капитуляции, а подавляющее большинство населения России считают возвращение границ СССР – восстановлением исторической справедливости.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российский лидер не желает никаких переговоров с Украиной, он желает исключительно капитуляции Украины. Ошибаются те, кто говорят, что российско-украинская война закончится за столом переговоров. Эта война не закончится за столом переговоров, потому что империя не разговаривает с теми, кого она считает сепаратистами, она их уничтожает. И, таким образом, единственным реальным выходом из войны, которую Россия начала против Украины ещё в 2014 году, должна быть попытка закончить эту войну без участия РФ. Это зависит от политической воли Запада. Если политическая воля Запада не будет проявлена, война на постсоветском пространстве и не только с Украиной будет сочиться до того момента, пока у одной из сторон не закончатся ресурсы. Мобилизационные, финансовые, социальные, какие хотите. Только окончание ресурсов, то есть физическое уничтожение, может быть ответом на вопрос, когда закончится война в таком случае. Если обе стороны будут иметь ресурсы, они будут воевать годами, если не десятилетиями. И нормальность будет немного иной, это будет нормальность войны», – вещал Портников.

Он добавил, что Запад должен определиться – если не с годом, то хотя бы с десятилетием, когда он вмешается в войну, потому что у Украины нет шансов.

«Я думаю, что люди, которые слушали президента РФ во время его прямой линии, в этом убедились. И западным политикам нужно из этого делать выводы, потому что сама Украина, конечно, не может сопротивляться стране, в которой в четыре раза больше населения, в которой работает ВПК. Стране, в которой подавляющее число населения искренне верит, что только возвращение Россией её границ Советского Союза 1991 года является восстановлением исторической справедливости. Как чётко сказал Залужный, маленькая советская армия никогда не сможет выиграть у большой советской армии. Это неестественно. Поэтому нужно, чтобы у нас была дальнейшая поддержка цивилизованного мира, нужно, чтобы у нас были гарантии безопасности, поэтому нужно, чтобы Запад, по крайней мере, определился с годом или хотя бы десятилетием, когда он хотел бы увидеть мир на постсоветском пространстве», – взмолился пропагандист.