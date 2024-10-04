Портников: Обвинения в адрес Запада за Угледар – могут плохо закончиться для Украины

Тарас Стрельцов.  
04.10.2024 16:29
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, сваливая вину за потерю Угледара на «союзников», становится на опасную линию Южного Вьетнама и его взаимоотношений с американцами.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил киевский телеведущий-русофоб и открытый гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, сваливая вину за потерю Угледара на «союзников», становится на...

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«Считаю, что само желание переложить ответственность за те или иные события, которые происходят на территории собственной страны, на союзников – это очень опасная линия мышления. Это можно делать, можно убеждать население, что вся проблема в том, что союзники не такие.

Так администрация Южного Вьетнама тоже делала. И там много людей тоже верило, что американцы не такие, не столько оружия поставляют, ругают за коррупцию.

Ну, в принципе, это население может верить вам до того последнего дня, пока враг не зайдёт в вашу столицу. Вы-то, может, успеете убежать, а население, которое вам верило, будет потом совсем не в лучшей ситуации», – рассуждал Портников.

«Так что нужно думать о собственной ответственности любому политику, любому военному и искать причины, почему так происходит, а не иначе, конечно, можно. Конечно, я бы тоже хотел, чтобы у нас была большая помощь, чем есть, но у нас нет других союзников. Альтернатива очень простая – или мы становимся частью Запада, или эта территория становится частью РФ», – добавил гей-пропагандист.

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