Поправки в ядерную доктрину РФ были так оперативно внесены в связи с тем, что российское руководство получило разведданные о том, что западные правительства действительно рассматривают возможность позволить Украине бить своими ракетами по территории РФ.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил не скрывающий свою нетрадиционную сексуальную ориентацию киевский телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, это получение Путиным реальных разведданных. И тогда если неядерная держава с помощью оружия, которое поставляет ядерное государство, совершает нападение на РФ, это будет считаться общим нападением ядерной и неядерной державы на территорию ядерного государства со всеми последствиями. Согласно новой стратегии, Путин будет считать, что это нападение ядерной державы на РФ в коалиции с неядерной. Таким образом Россия развязывает себе руки относительно удара в ответ, может, ядерного. Ведь это ядерная держава напала, а территория неядерной рассматривается просто как полигон для ядерной державы, которая совершила агрессию против РФ. Эта простая формула имеет целью остановить эту российскую неуверенность в завтрашнем дне и остановить западное разрешение Украине. Теперь западные страны точно знают, что их помощь Украине в таком виде будет квалифицироваться как акт общей агрессии», – сказал Портников, после чего ведущий поинтересовался, кто победит в этой заочной дуэли.

«Зависит от выносливости западного мира. Много было ситуаций, когда Западный мир в определённый момент отступал и пытался договориться с диктаторами, чтобы более или менее безопасно жить. Сейчас мы фактически доходим до открытого столкновения. Если Запад не испугается, то он выстоит, и диктатуры не смогут проявить свои амбиции. Если Запад поведёт себя так, как он уже неоднократно вёл себя в истории, мы вернёмся ровно на 100 лет назад», – ответил русофоб.