Портнов пошёл на договорняк с нацистами, – эксперт

19.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинским политическим беженцам, выехавшим в Россию из-за политических репрессий, не следует доверять призывам возвращаться на Украину, озвученным накануне вернувшимся в страну Андреем Портновым, занимавшим во времена правления Виктора Януковича пост замглавы администрации президента.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Как минимум удивительно выглядят подобные призывы и обращения со стороны экс-чиновника администрации президента Януковича. Это особенно странно в контексте того, что целый ряд людей, которые находятся сейчас вне Украины, и действительно хотели бы вернуться, на самом деле находятся под уголовным преследованием, и это должно быть ему хорошо известно. И пока эти дела не закрыты, то, естественно, эти люди не могут вернуться на свою Родину.

Во-вторых, мы знаем, что, даже если в отношении этих людей не открыты уголовные дела, это совершенно не означает, что они беспрепятственно могут вернуться на Украину. И уже был не один инцидент, когда люди пытались заехать, как бы договорившись с представителями той власти, и вроде уголовных дел никаких не имели, а потом получали огромные проблемы.

Третье, безусловно, это наличие неонацистских организаций на Украине, которые не преминут физически расправиться с теми или иными журналистами, политологами, бывшими депутатами, госчиновниками, которые сейчас могли бы вернуться в Киев.

Естественно, им это необходимо для своей популяризации, а, с другой стороны, нынешняя власть еще не дала ни одного посыла, что эти люди не будут преследоваться, как и при режиме Порошенко.

Резюмируя, можно сказать, что подобные заявления совершенно безответственны. И для меня лично совершенно удивительно слышать их от человека, вроде бы грамотного юридически.

Если он сумел, может быть, договориться с новой властью и нацистами на Украине, что ему позволят спокойно работать там, то это не означает, что все остальные имеют либо такую возможность, либо желание договариваться с теми людьми, которые еще месяц назад открыто заявляли о том, что не допустят людей из Российской Федерации, и будут их открыто преследовать на территории Украины. А надеяться на то, что Портнов будет обеспечивать безопасность людей, которые будут возвращаться, я думаю, никаких обоснований нет», – отметил эксперт.

При этом, по мнению Денисова, подобное заявление экс-чиновника можно расценивать, как провокацию и элемент политического самопиара.

«В связи с этим следует отметить, что подобные заявления больше смахивают на какую-то провокацию, которая предпринята в целях либо своей популяризации, либо тех или иных политических сил, с которыми эта персона, по видимому, собирается уже баллотироваться в следующую Верховную Раду.

И в этом отношении, я думаю, ни один здравомыслящий человек не пойдет на то, чтобы подыграть такому деятелю в его узкокорыстных политических целях», – резюмировал политолог.