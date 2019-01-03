«Порты простаивают, товары дорожают» – украинский политик об «успехах» в Азовском море

03.01.2019, Киев, Владимир Гладков

За время введенного Петром Порошенко военного положения украинские силовики ничего не сделали для «деблокирования» украинского судоходства в Азовском море, в результате чего порты продолжают нести убытки.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил член фракции «Самопомощь» Роман Семенуха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задача по деблокированию акватории Азовского моря является ключевой. По состоянию на середину декабря порты Мариуполя и Бердянска работали в 4-дневном режиме. Это влияет на экономику. Любой час простоя украинского судна или судна под иностранным флагом с украинской продукцией, безусловно, увеличивает себестоимость нашей продукции, что влияет на нашу экономику. Поэтому я думаю, что задача по деблокированию Азовского моря является ключевой.

Очень хочется услышать, что сделали силовые ведомства во время военного положения, когда они имели все полномочия. Хотя я считаю, что полномочий и без военного положения у них было достаточно», – сказал он.

Напомним, ранее директор Мариупольского порта Александр Олейник заявил, что из-за ужесточения Россией досмотра кораблей в Азовском море, за последние месяцы потери государственного предприятия составили 500 млн гривен.