Мариупольский порт влетел на полмиллиарда

30.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Из-за ужесточения Россией досмотра кораблей в Азовском море, введенного в ответ на захват Украиной крымского сейнера «Норд», за последние месяцы потери государственного «Мариупольского морского порта» составили 500 млн гривен.

Об этом директор предприятия Александр Олейник рассказал в эфире канала «Прямой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На сегодняшний день я уже могу констатировать по финансовым планам следующее. На 2017 год грузопереработка составляла 7 млн 300 тысяч тонн. Де-факто в этом году мы переработали 5 млн 200 тысяч тонн. То есть потери – более 2 млн тонн, в денежном эквиваленте это больше, чем 300 млн гривен.

Мост, досмотры, 200+300, и буквально за 15 месяцев потери составили более 500 млн гривен недополученных доходов. Это существенные финансовые потери для наших предприятий.

На сегодня ситуация пока не улучшается. Сейчас возле причалов порта грузится шесть судов, но, к сожалению, после событий, которые произошли 25 ноября, грузовладельцы, опасаясь и оценивая риски, были вынуждены переориентировать порядка 150 тысяч тонн на одесские порты, потому сегодня мы простаиваем без поступления грузов и отгружаем ту металлопродукцию, которая ранее была на складах порта», – отметил чиновник, подчеркнув, что предприятие не сдаётся и «ищет решения по диверсификации грузопотоков».