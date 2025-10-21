Пошла завершающая фаза: половина Покровска уже под русскими – украинский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия близка к окончательному занятию Покровского (Красноармейского) укрепрайона ВСУ.

Об этом в беседе с киевской журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

«На Покровском направлении 2-я армия противника перешла к активным наступательным действиям. Половину Покровска они уже фактически заняли. Группы противника в южной части сумели закрепиться – район Шахтёрский, Солнечный, 1 Мая, Троянда. Тут уже везде есть противник, в том числе и закрепляющийся», – сказал полковник.

По его словам, сражение за Покровск вступило «в завершающую фазу».