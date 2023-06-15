«Пошли на поводу у русских»: полковник ВСУ недоволен наступлением

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Украинские силы в ходе нынешнего наступления продвигаются слишком медленно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире киевского радио «НВ» заявил экс-командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец.

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По его словам, «тяжело назвать наступлением» продвижение на 100 – 300 метров». При этом продвижение на километр-полтора о считает «определенным успехом».

«Если мы такими темпами будем развивать наступление и далее, таким образом идя на поводу РФ, то нам будет очень нехорошо. Тут работает обычный закон физики. Расстояние равняется скорости, умноженной на время. Как бы мы не хотели, но эта формула работает и на войне. Если мы хотим продвинуться на большую глубину в оборону врага, нам нужно добавить скорости. Или уменьшить скорость, но добавить времени», – сказал Якубец.

Он добавил, что чем больше будет время продвижения, тем выше станут потери.

«Нашему военно-политическому руководству нужно очень хорошо подумать, взвесить все за и против, набраться мужества и сделать решительные шаги», – считает полковник.

Он убежден, что Россия «принуждала нас вести такие наступательные действия».

«В таком тандеме мы будем освобождать наши территории десятилетиями», – сокрушается Якубец.