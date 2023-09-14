Посланница минобороны Румынии приехала в Пентагон – строить козни против России

Раду Никулицэ.  
14.09.2023 23:56
  (Мск) , Яссы
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Румыния, США


«Осуждаем жестокую войну Путина на Украине и подтверждаем свою непреклонную поддержку украинского народа», – такую резолюцию опубликовал Пентагон по итогам прибытия представительницы министерства обороны  Румынии госсекретаря Симоны Кожокару в США.

Американцы поблагодарили Румынию за размещение тысяч военнослужащих США и их союзников. «Эти силы служат мощным сдерживающим фактором против враждебных сил, которые угрожают территориальной целостности НАТО», – говорится в документе на сайте Пентагона.

«Осуждаем жестокую войну Путина на Украине и подтверждаем свою непреклонную поддержку украинского народа», –...

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Симона Кожокару, в свою очередь, поблагодарила Соединенные Штаты за устойчивую и постоянную поддержку, оказываемую румынским вооруженным силам. Румынская чиновница подчеркнула «давнюю приверженность страны построению еще более прочного партнерства в будущем».

Как сообщал «ПолитНавигатор»,  ранее экс-министр иностранных дел Румынии Адриан Северин подверг резкой критике военную политику США в Черноморском регионе и нынешнее сотрудничество Румынии в оборонной сфере с американской «глобальной империей в стадии упадка».

Автор отмечал, что НАТО «из оборонительного военно-политического регионального союза, по мысли американских стратегов, должен превратиться в глобальный наступательный военно-политический союз с оборонительными компонентами». Это, по его словам, станет оружием американского однополярного глобализма.

По его словам, постоянное массированное присутствие союзника на вашей территории, неизбежно ведет к контролю над вашей политикой со стороны этого союзника, то есть к ограничению вашей независимости и суверенитета. Не говоря уже об экологических последствиях, которые может создать строительство и эксплуатация крупных иностранных военных баз.

«Когда Турция, государство, граничащее с Черным морем и являющееся партнером Румынии, со второй по величине армией НАТО после США, отказывает Америке в использовании аэропорта Инджирлик и в течение одиннадцати лет проводит регулярные консультации с Шанхайской организацией сотрудничества, в то время как соседние Болгария и Грузия опасаются враждовать с Россией, может ли Румыния позволить себе разместить на своей территории постоянные американские военные базы и пожертвовать дельтой Дуная, сделав ее доступной для американского флота?», – задал экс-глава румынской дипломатии риторический вопрос.

По его мнению, если безопасность в Черноморском регионе в настоящее время находится под угрозой, то причина – в войне между Россией и США, которая ведется на территории Украины, как части конфликта между декадентским однополярным миропорядком и зарождающимся многополярным миропорядком.

«Решение – это остановить войну, а не разжигать её с новой силой» – заключает Адриан Северин.

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