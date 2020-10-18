После американских выборов либеральную демократию ожидают тяжелые времена – прогноз

18.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

По итогам выборов президента Соединенных Штатов будет уничтожен ценностный консенсус, веками объединяющий американское общество.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень» пишет немецкий политический обозреватель Рихард Герцингер.

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По его словам, «значительная часть нации, чьим голосом является нынешний американский президент Дональд Трамп», отказалась от ценностей, заложенных отцами-основателями США.

«Но и крайние левые, чье влияние достигает аж Демократической партии, закрепились в идеологии, враждебно настроенной к классическим ценностям американской демократии. Во имя политики идентичности, ориентированной на защиту угнетенных меньшинств, левые радикалы называют универсалистские ценности США «расистскими» в основании. Существует угроза, что обе стороны уничтожат ценностный консенсус, который веками объединял общество», – опасается автор.

По его словам, ситуация в США угрожает и Европе.

«Если американская демократия упадет или страну парализует государственный экзистенциальный кризис, европейским государствам удержать свой демократический строй тоже будет нелегко. В случае поражения американской демократии перед силами иррационализма и авторитарной регрессии остальной демократический мир будет глубоко деморализован. Фиаско демократии в США, ведущей звезды современного демократического сообщества, может стать началом конца эпохи либеральной демократии вообще», – считает эксперт.

Он полагает, что только победа с огромным преимуществом кандидата от демократической партии Джозефа Байдена, к которому присоединяться голоса многих республиканцев, может гарантировать понижение градуса эскалации между двумя общественно-политическими лагерями.

«Это заставит республиканцев прекратить флирт с крайне правыми и одновременно усилит умеренные силы Демократической партии. Однако такой результат выборов едва ли возможен. Преимущество будет скорее незначительным, что, вероятно, погрузит США – а с ними и демократию по всему миру – в экзистенциальный кризис», – резюмирует Герцингер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США идут на «вторую гражданскую» – население массово закупает огнестрельное оружие.