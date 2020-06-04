США идут на «вторую гражданскую» – население запасается огнестрелом

04.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Из-за американских протестов против полицейского произвола, зачастую выливающихся в погромы, в США резко выросли покупки огнестрельного оружия.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

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«Конечно, о начале «второй гражданской войны в США» пока говорить сложно. Но тенденции угрожающие — например, в мае населением приобретено 1,7 млн единиц оружия (во многих штатах оно легально): на 80% больше, чем в обычный месяц, и 40% таких покупателей брали в руки ствол в первые в жизни.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», в Лос-Анджелесе люди опасаются выходить на улицу, заявляя «или черные пристрелят, или полиция».

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