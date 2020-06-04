04.06.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Криминал, Политика, Россия, США, Сюжет дня
Просмотров:

США идут на «вторую гражданскую» – население запасается огнестрелом


Из-за американских протестов против полицейского произвола, зачастую выливающихся в погромы, в США резко выросли покупки огнестрельного оружия.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Конечно, о начале «второй гражданской войны в США» пока говорить сложно. Но тенденции угрожающие — например, в мае населением приобретено 1,7 млн единиц оружия (во многих штатах оно легально): на 80% больше, чем в обычный месяц, и 40% таких покупателей брали в руки ствол в первые в жизни.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», в Лос-Анджелесе люди опасаются выходить на улицу, заявляя «или черные пристрелят, или полиция».

Читайте также: Бей, грабь, жги! Новая трагедия Америки

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть