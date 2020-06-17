В центре Киева – массовая драка нацистов и сторонников Шария

17.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несколько десятков праворадикалов напали на колонну сторонников партии украинского видеоблогера Анатолия Шария, которая двинулась с места проведения акции протеста под офисом президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сторонники Шария пикетировали здание администрации с требованиями к главе государства Владимиру Зеленскому расписаться в собственной беспомощности и уйти в отставку.

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Среди основных лозунгов звучало: «Вова, выходи!», «Зачем ты шёл в президенты?», «Немой президент!», «Не можешь? Уходи!», «Страна – не «Квартал», и нам не смешно!», «Верни нам голос».

По завершению митинга сторонники Шария двинулись зданию МВД. Во время шествия на улице Лютеранской произошли столкновения между митингующими и националистами, после того, последние начали бросать в колонну дымовые и газовые шашки, а один из радикалов ударил протестующего сзади. При этом в ходе стычек вмешалась полиция и начала активно проводить задержания.

«Вот это полиция. Это никакие не «мусора». Если бы полиция всегда работала так, как сегодня – вы жили бы в другом государстве», – удовлетворённо комментировал у себя в Telegram-канале сам Шарий.

«Радикалы продолжают демонстрировать свой крысиный уровень. Так их ещё не «опускали» за 6 лет в Киеве, а они могут только нападать из-за спины. Все, что нужно знать про наших украинских радикалах», – сообщил канал «Резидент».

При этом сами наци сообщают о задержании 12 «побратимов». Радикалы «Нацкорпуса» в срочном объявили общий сбор под Печерским райотделом, чтобы «вызволять своих».

«Во время акции приспешников Шария полиция задержала 12 патриотов. Шариёвцы скандируют: «Спасибо полиции!». Призываем всех собираться под Печерским райотделом милиции (ул. Московская 30). Будем освобождать своих!» – написали нацисты у себя в телеграмм-канале.

Отметим, что сторонники Шария вышли на акцию протеста из-за действий полиции на суде по делу одесского праворадикала, наркоторговца и убийцы Сергея Стерненко, где силовики защищали группу поддержки из нацистов, не давая возможности работать журналистам.