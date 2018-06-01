01.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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После авантюры под Горловкой в госпиталях продолжают умирать бойцы ВСУ

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова скончались два украинских военнослужащих.

Об этом в своем блоге рассказала пресс-секретарь главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа.

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“Очень больно… Сегодня в областной больнице Мечникова остановились сердца наших Героев. Юрий Довганик, 47 лет, получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая, 24 бригада.

Константин Гранов, 34 года, получил пулевое ранение в голову от вражеского снайпера

27 мая, 92 бригада”, – сообщила Губа.

По ее словам, врачи до последнего боролись за жизни бойцов ВСУ, но полученные ранения головы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, опубликовано видео разгрома украинской бронетехники на подступах к ДНР.