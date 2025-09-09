Россия не согласится на «нейтральную» Украину, потому что уже научена горьким финским опытом.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё это время Финляндия была нейтральна, потому что Советский Союз решил не захватывать её всю в конце Второй мировой войны, когда Финляндия воевала на стороне нацистов, немцы и финны участвовали в блокаде Ленинграда, в результате которой погибло более миллиона советских граждан.

Но русские были достаточно добры во время войны – и позволили Финляндии остаться суверенным государством, пока Финляндия придерживалась идеи вечного нейтралитета», – сказал Риттер.