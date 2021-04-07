После достройки «Северного потока-2» Европа облегчённо плюнет на Украину

07.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

России осталось 45-50 дней для завершения проекта «Северный поток-2», после этого геополитическое значение Украины для Европы сильно упадёт.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Поэтому, делает вывод эксперт, Путину пока незачем атаковать «незалежную».

«Российскому президенту сейчас ни к чему вторжение, хотя бы в силу того, что 45-50 дней осталось до того, чтобы дотянуть строительство «Северного потока-2».

После чего, чтобы там ни говорила Меркель о сохранении транзита российского газа через Украину, скажем так: геополитическая зависимость Европы от Украины в силу поставок газа радикально упадёт.

Поэтому 45-50 дней, и нарваться на санкции: отключение SWIFT, превращение в страну изгоя. Путину это совершенно ни к чему», – заключил Золотарёв.

Напомним, ранее в Москве заявили, что после достройки «Северного потока-2» Россия может смело прекращать признавать текущий киевский режим, а также останавливать транзит газа через территорию Украины.