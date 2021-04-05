В России предложили отозвать признание власти Украины после завершения «Северного потока-2»

05.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После достройки «Северного потока-2» Москве можно смело прекращать признавать текущий киевский режим, а также останавливать транзит газа через территорию Украины, и занимать более жесткую внешнеполитическую позицию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы можем сказать, что была совершена ошибка, когда Россия признала результаты выборов на Украине, которые прошли сразу после государственного переворота. Но мы можем эту ошибку исправить, не признавая текущую киевскую власть. Вопрос, когда это сделать?

Я считаю, что сначала нужно достроить 121 км «Северного потока-2», чего так боится Вашингтон, Киев, Польша (которая этого боится, потому что этого боится Вашингтон). И после этого можно прекращать признавать текущий киевский режим, прекращать транзит газа через территорию Украины и занимать более жесткую позицию. Потому что транзит нашего газа в Европу будет обеспечен через «Северный поток-2», – заявил Стариков.

«А куда вы денете Германию, которая входит в «западный клуб», она легко перекроет задвижку вашего любимого нефтепровода, газопровода, и всё», – возразил собеседник эксперта, журналист Владимир Ворсобин.

«Почему вы думаете, что Европа будет благодарно сосать газ у России и при этом спокойно смотреть, как Россия разделывается с Украиной?» – спросил Ворсобин.

«Германию никуда девать не надо, Германия будет находиться на месте, где всегда находилась Германия, главное, чтобы она не расползалась на соседние территории. Я думаю, что мы об этом позаботимся, как это было в истории», – парировал публицист.

«Германия заинтересована в нашем газе, поэтому никакая Германия, никакую задвижку нашему газопроводу никогда не передвинет, потому что это будет выстрел даже не в ногу себе, а скорее в голову», – уверяет Николай Стариков.