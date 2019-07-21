21.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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После эйфории в Киеве начнутся массовые бунты

Владимир Зеленский может разделить судьбу экс-президента Франции Николя Саркози, который тоже на волне эйфории выиграл президентские и парламентские выборы, «обновил» власть, но в результате получил протесты «жёлтых жилетов».

Об этом в эфире «112 канала» заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас во Франции Саркози выиграл президентские выборы, потом выиграл парламентские. А потом получил «жёлтые жилеты». Наверное, и нас это ждёт, потому что там тоже была такая эйфория после «полного обновления политического класса», – сказал он.

Напомним, согласно данным «Национального экзитпола» партия Владимира Зеленского «Слуга народа» имеет большие шансы получить большинство в Верховной Раде.

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