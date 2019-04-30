После Епифания Зеленский побывал и у Филарета

30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во вторник, 30 апреля, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой непризнанного в православном мире Киевского патриархата Филаретом. Во встрече также принял участие настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Салабай, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

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“Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла. Владимир Зеленский поблагодарил Патриарха за встречу и общение. После Патриарх Филарет вручил новоизбранному Президенту памятный подарок”, – говорится в сообщении.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что сегодня Владимир Зеленский также встретился с главой подчиняющейся Константинополю Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.