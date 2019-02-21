После Майдана Украина ускорила темпы вымирания населения

21.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Население постмайданной Украины продолжает стремительно сокращаться.

Об этом свидетельствуют свежие данные Государственного комитета статистики Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2019 г. составила 42153,2 тыс. человек. За 2018 г. численность населения уменьшилась на 233,2 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 57 живорожденных”, – указывает Госстат Украины.

Примечательно, что в оценку численности населения Украины Госстат не включает Крым, но при этом учитывается население неподконтрольной Киеву части Донбасса (ДНР и ЛНР).

При этом, говорится в отчете, в статистике не учитываются данные по Крыму, но считается население ДНР и ЛНР, вместе с которым население насчитывает.

В то же время данные относительно естественного (разница между умершими и рожденными) и миграционными движениями приводятся без учета как Крыма. так и неподконтрольной части Донбасса.

При этом без учета ЛДНР население Украины составляет, по официальным данным, немногим более 38 миллионов человек

Стоит отметить, что темпы вымирания граждан Украины увеличиваются каждый год, начиная с 2014-го. Так, если в 2014 году естественная убыль населения составила 166,8 тысяч, то уже в 2015 году – 183 тысячи, а в 2016 году население страны уменьшилось на 186,6 тысяч человек.

В 2017 году естественная убыль украинского населения составила 198,139 тысяч, а в этом году – 233,202 тысячи человек.

Также серьезно за эти годы снизилась рождаемость. В 2014 году на Украине родилось 465,9 тысяч детей, в 2015-м – 411,8 тысяч, в 2016-м – 397,0 тысяч, в 2017-м – 363,987 тысяч, в 2018-м – 335,874 тысяч.

Таким образом с 2014 года рождаемость сократилась на 130 тысяч человек.

Впрочем, сложно подсчитать, сколько населения проживает на территории Украины в действительности, учитывая массовый выезд из страны. Например, только в РФ за прошлый год 83 тысячи граждан Украины получили российские паспорта.