«После новой мобилизации придётся набирать ещё полмиллиона» – медик ВСУ

Без снабжения вооружением и боекомплектом, как это происходит сейчас, после мобилизации полумиллиона украинцев в ВСУ через время понадобится ещё столько же.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила медик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Ирина Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окей, мобилизуете 500-800 тысяч человек, через определённый промежуток времени нам придётся снова их мобилизовать, следующие 500-800 тысяч человек. Потому что воевать людьми нельзя, вот и всё. Вопрос мобилизации очень интересный, о нём говорят блогеры, политики, журналисты, все кому не лень, на улицу выйдешь, я третий день в отпуске, на улице разговаривают о мобилизации. Это очень клёво, но кроме людей, нам нужно оружие, люди добрые. Нужен БК, которого нет. Нам техника нужна, чтобы заезжать и вывозить хотя бы раненых. Я уже молчу про тот же подвоз БК. Так что мобилизация – это очень хорошо, но нам кроме живой силы нужно другое, и, наверное, немного больше нам нужно, чем живые люди, мобилизация эта», – заявила Коваленко.

В то же время она пожаловалась, что бойцы устали без ротации и очень не против смотаться с фронта на полгода.

«Все боятся, что брата, кума, свата заберут на войну, но уже чей-то брат, кум, сват, сын, дочь, жена, мать находится там. В действительности, нас пора уже менять. Как бы это пафосно ни звучало, но большинство из нас действительно устали. Мы вернёмся. Просто дайте нам отдохнуть хотя бы полгода. Но кроме мобилизации, нам ещё нужна техника, нам нужно оружие, БК, нам нужны ударники, потому что у нелюдей это всё есть и в очень большом количестве», – сказала ВСУшница.