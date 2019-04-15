После первого тура на Украине вдруг исчезли «агенты Кремля»

15.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

С начала апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко не делает громких политических заявлений.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна”.

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“Такое впечатление, что в стране после первого тура выборов разом остановились все резонансные дела и перевелись агенты Кремля. После выборов Луценко постил у себя в Facebook исключительно какой-то позитив: например, красивые фотографии котиков, природы или интерьеров. Единственное исключение – 2 апреля, когда генпрокурор сухо, без своих привычных оценок, сообщил о назначении апелляционных слушаний по делу “налоговых площадок”, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко”, – отмечается в публикации.

При этом указывается, что последний в апреле пост Луценко назывался “Дзен выходного дня” и датируется 7 апреля.

“То есть в апреле, когда политическая борьба достигла невиданного размаха, Луценко всего три раза написал в Facebook, и только один из этих трех – по сути своей работы. А вот в марте, накануне первого тура, генпрокурор писал длинные, информативные посты почти ежедневно, раздавая упреки штабу Тимошенко в подкупе избирателей, отчитываясь об успешных операциях ГПУ и рассуждая на разные околополитические темы. После провала на выборах Петра Порошенко Луценко внезапно затих”, – обращают внимание журналисты.

Кроме того, генпрокурор ничего не делает, чтобы отстранить от работы своего подчиненного Константина Кулика, который начал открыто обвинять Порошенко во вмешательстве в следствие и объявлять “подозрения” ближайшим соратникам президента.

По информации издания, фронда Кулика против ближайшего окружения Порошенко согласована не только с олигархом Игорем Коломойский (как уже заявил президент), но и с сами Луценко.

“Тем более, что Юрий Витальевич и Игорь Валерьевич хорошо знакомы. Всем памятны их совместные фото в Амстердаме”, – отмечается в статье.